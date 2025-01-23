Мизулина раскритиковала блогеров, которые оскорбляют Россию

На встрече с молодежью на фестивале КВН в Сочи глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина выразила недовольство по поводу блогеров, включая признанного иноагентом Максима Галкина, которые делают негативные замечания о России, не задумываясь о возвращении в страну. Ее слова передает РИА Новости.

Она прокомментировала вопрос о шутках, часто используемых юмористами в своих выступлениях.

«В КВН я не встречала шуток, которые оскорбляют нашу страну, народ или государство. Есть случаи, когда отдельные блогеры в соцсетях или стендапах позволяют себе унизительные вещи. Иногда удивляешься, как можно произносить подобные вещи, особенно когда человек долго живет в России и у него здесь друзья и родные, как у того же Галкина. Это неправильно, и важно думать о будущем, ведь никто не знает, как сложится ситуация и захотят ли эти люди вернуться в Россию», — сказала она.

Также в ходе мероприятия Мизулина заявила, что слова президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что Россия помогла американцам победить во Второй мировой войне — издевательство и кощунство для советского народа.

Ранее Мизулиной прислали видео из Кузбасса, на котором медсестра избивает ребенка.