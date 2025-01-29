Мадонна раскритиковала указ Трампа о трансгендерах в армии

Певица Мадонна раскритиковала Трампа за запрет службы в армии для трансгендеров

Американская певица Мадонна раскритиковала указ президента США Дональда Трампа о запрете трансгендерам служить в армии. Свое мнение артистка высказала в социальной сети X.

«Ужасно грустно наблюдать, как новое правительство медленно разрушает свободу, за которую мы сражались годами и победили. Не сдавайтесь!» — написала певица.

В своем посте Мадонна добавила эмодзи с разбитым сердцем и флагом движения ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

21 января Трамп подписал указ, отменяющий положение, позволяющее трансгендерным лицам служить в армии США.

Позднее газета Politico писала, что решения администрации президента США вызвали хаос в американских войсках, поскольку высшие должностные лица в Пентагоне неверно истолковали указы главы Белого дома о разнообразии и установили заморозку армией сделок по новому оружию. По информации издания, начальник штаба армии генерал-лейтенант Лора Поттер приказала главе отдела закупок вооруженных сил «выявить и рекомендовать заморозить» заявки на контракты, которые связаны с многообразием, инклюзивностью, равенством, «критической расовой теорией», изменением климата, политикой в отношении абортов и трансгендеров.

Ранее в США трансгендерной конгрессвумен запретили вход в женские туалеты.