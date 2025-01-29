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Указы Трампа вызвали неразбериху в армии США

Politico: указы Трампа вызвали неразбериху и хаос в американской армии
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Carlos Barria

Указы администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа вызвали хаос в армии США, высшие должностные лица в Пентагоне неверно истолковали указы главы Белого дома о разнообразии и установили заморозку армией сделок по новому оружию. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на источники.

По информации издания, начальник штаба армии генерал-лейтенант Лора Поттер приказала главе отдела закупок вооруженных сил «выявить и рекомендовать заморозить» заявки на контракты, которые связаны с многообразием, инклюзивностью, равенством, «критической расовой теорией», изменением климата, политикой в отношении абортов и трансгендеров.

По данным одного из собеседников Politico, это вызвало шок в бюрократии армии и заставило чиновников «приостановить все свои контракты». Однако в скором времени решение о заморозке было отозвано.

В ВВС Соединенных Штатов отменили учения, в которых были упомянуты пилоты Таскиги, темнокожие летчики, сражавшиеся во Второй мировой войне. ВВС возобновили учения после того, как глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что в их отмене нет необходимости.

Один из чиновников Минобороны объяснил реакцию армии тревогой по поводу масштаба приказов президента США и беспокойством по поводу крупных кадровых перестановок. Ряд военнослужащих был обеспокоен возможными увольнениями офицеров.

До этого Дональд Трамп подписал указ, отменяющий положение, позволяющее трансгендерным лицам служить в армии США.

Ранее в США трансгендерной конгрессвумен запретили вход в женские туалеты.

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