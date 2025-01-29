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Звезда Comedy Women пострадала из-за шоу «Выжить в Самарканде»

Актриса Надежда Сысоева сообщила, что подверглась атаке ботов после реалити-шоу
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Пресс-служба шоу «УТРО.ТНТ»

Актриса и комикесса Надежда Сысоева сообщила в своем Telegram-канале, что подверглась атаке ботов в соцсетях.

Сысоева опубликовала скриншоты сообщений, доказывающие, что негативные комментарии под ее публикациями оставляют ненастоящие интернет-пользователи. С фейковых страниц Сысоеву раскритиковали из-за ее участия в проекте «Выжить в Самарканде. Игра сезонов».

«Что случилось? Что за новая атака? Лучше бы эти бабки животным в приют перевели», — возмутилась звезда Comedy Woman.

Актриса отметила, что похожая ситуация с ней произошла после участия в реалити-шоу «Выжить в Дубае». По словам Сысоевой, после выхода предыдущего проекта ее «распяли всей страной за правду».

При этом ряд подписчиков Сысоевой заявил под постом, что артистка «сама виновата». Ей напомнили, что она некрасиво повела себя с певицей Анной Седоковой на «Выжить в Дубае». На том проекте комикесса обвинила Седокову во флирте с ее тогдашним бойфрендом Сашей Стоуном. После этого певица подверглась буллингу со стороны других участников команды.

Ранее певец Шура признался, что не будет записывать совместные песни с Лозой и Катей Лель.

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