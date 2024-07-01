Боня заявила о буллинге Седоковой в «Выжить в Дубае»: «Налетели, как гиены»

Блогерша и телеведущая Виктория Боня заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что певицу Анну Седокову затравили на шоу «Выжить в Дубае».

Боня объяснила, что буллинг со стороны участников появился после того, как Седокова «флиртовала» с возлюбленным юмористки Надежды Сысоевой Сашей Стоуном. По словам телеведущей, на певицу «налетели, как гиены». Поэтому блогерша приняла решение не голосовать против артистки. За это, как отметила Боня, рэпер Джиган назвал ее «крысой». Телеведущая уточнила, что не собирается поддерживать буллинг.

Боня считает, что Сысоева поступила некрасиво с Седоковой, и уверена, что конфликт можно было уладить более мирно.

«Надя могла бы все сказать позитивно. Я бы сказала так: «Аня, ты слишком красивая, слишком сексуальная. У меня нет таких красивых форм, ты подошла к моему молодому человеку, строила ему глазки, мне это неприятно. Пожалуйста, так не делай». И все. Но Надя так не сделала», — рассказала блогерша.

Боня уточнила, что после проекта Седокова заблокировала Джигана и его жену Оксану Самойлову в социальных сетях.

Ранее Анна Седокова расплакалась на шоу «Выжить в Дубае».