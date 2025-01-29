Россиянам назвали лучшие советские исторические фильмы

Фильм «Александр Невский» режиссеров Сергея Эйзенштейна и Дмитрия Васильева стал самой популярной исторической картиной, снятой в Советском Союзе. Рейтинг составил телеканал «Патриот», с ним ознакомилась «Москва 24».

Фильм посвящен борьбе русского народа во главе с князем Александром Невским против рыцарей Тевтонского ордена. На втором месте оказалась картина «В начале славных дел» режиссера Сергея Герасимова, посвященная событиям времен правления первого российского императора Петра I, на третьем — лента Юрия Озерова «Освобождение». В последней отражены главные этапы Великой Отечественной войны.

В пятерку рейтинга также вошли фильмы «Освобождение» режиссера Юрия Озерова и «Броненосец «Потемкин» режиссера Сергея Эйзенштейна. Замкнули топ-10 «Чапаев» Георгия Васильева и Сергея Васильева, «Звезда пленительного счастья» Владимира Мотыля, «Эскадрон гусар летучих» Станислава Ростоцкого и Никиты Хубова, «Моонзунд» Александра Муратова, »Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна и «Петр Первый» Владимира Петрова.

15 января сообщалось, что в России начал свое вещание телеканал «Патриот». Запуск канала приурочен как к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, так и к объявленному президентом России Владимиром Путиным Году защитника Отечества. Слоганом телеканала стало «Кино любимой страны».

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