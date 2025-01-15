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В России запустили телеканал к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Телеканал «Патриот» начал вещание в России
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Медиахолдинг «Цифровое Телевидение»

В России начал свое вещание телеканал «Патриот». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе медиахолдинга «Цифровое Телевидение».

Запуск канала приурочен как к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, так и к объявленному президентом России Владимиром Путиным Году защитника Отечества. Слоганом телеканала стало «Кино любимой страны».

На «Патриоте» будут показывать художественные фильмы и сериалы, рассказывающие о победах, семейных ценностях, культуре и традициях российского народа. Телеканал рассчитан как на взрослую аудиторию, так и на молодое поколение.

Зрители смогут увидеть такие советские картины, как «Пришел солдат с фронта» Николая Губенко, «Баллада о солдате» и «Сорок первый» Григория Чухрая, «Бабье царство» Алексея Салтыкова, киноэпопея «Освобождение» Юрия Озерова, «Иваново детство» Андрея Тарковского, «Война и мир» и «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука, «Летят журавли» Михаила Калатозова, «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна, «Место встречи изменить нельзя» Станислава Говорухина, «Семнадцать мгновений весны» Татьяны Лиозновой.

Телеканал обещает также показать такие фильмы, как «Время, вперед!» Михаила Швейцера и Софьи Милькиной, «⁠Комиссар» Александра Аскольдова, «⁠Крылья» Ларисы Шепитько, «⁠Так жить нельзя» Станислава Говорухина, «⁠Оптимистическая трагедия» Самсона Самсонова, «⁠Тимур и его команда» Александра Бланка и Сергея Линкова.

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