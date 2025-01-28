Раскрыты имена новых ведущих шоу «Модный приговор»

Астролог Василиса Володина и актриса Настасья Самбурская станут соведущими Александра Рогова в телевизионном шоу «Модный приговор». Об этом сообщает «СтарХит».

По данным издания, Самбурская займет место защитницы. Также на проекте появится астролог Володина, которая известна телезрителям по шоу «Давай поженимся!».

До этого, подчеркивает «СтарХит», кресло Защиты в «Модный приговоре» занимали журналистка Татьяна Геворкян и ведущий Александр Анатольевич. Они останутся в проекте, но будут вести передачу по очереди с новыми ведущими шоу.

Выпуск с Володиной выйдет на Первом канале уже 31 января. «СтарХит» делится эксклюзивными кадрами со съемок передачи.

В январе 2024 года Александр Рогов стал новым ведущим шоу «Модный приговор». Стилист называл свою должность «верхней планкой» в карьере. Он также признавался, что чувствовал себя комфортно на съемках программы, поскольку считает себя профессионалом в сфере стиля и телевидения.

Экс-ведущий шоу, историк моды Александр Васильев в разговоре с «Газетой.Ru» заявлял, что у Рогова есть нужные для ведущего программы «Модный приговор» профессионализм и обаяние.

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