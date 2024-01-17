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«Я вас не подведу»: Александр Рогов о новой должности в «Модном приговоре»

Стилист Рогов признался, что и не мечтал стать ведущим «Модного приговора»

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AGENT GIRL/VK

Стилист Александр Рогов на официальном сайте «Модного приговора» поблагодарил фанатов за поддержку на фоне назначения ведущим шоу.

«Для меня как для телеведущего это шоу было верхней планкой. Честно признаюсь, я даже не мечтал получить предложение стать ведущим. И если бы такое случилось еще пару лет назад, я бы, наверное, не собрал бы себя на такую амбициозную задачу», — написал Рогов.

Блогер признался, что чувствовал себя комфортно на съемках программы, так как считает себя профессионалом в сфере стиля и телевидения. Рогов подчеркнул, что не планировал подражать своим коллегам. По словам стилиста, на съемках ему искренне хотелось подойти и утереть слезы плачущей героине.

«Для меня ценно и крайне важно знать, что зрители готовы на месте ведущего «Модного приговора» видеть Александра Рогова, простого парня из поселка Рассвет Тульской области. И я благодарен каждому, кто отдал за меня свой голос. Я вас не подведу», — резюмировал телеведущий.

Ранее Васильев счел стилиста Рогова подходящим на роль ведущего «Модного приговора».

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