«Я вас не подведу»: Александр Рогов о новой должности в «Модном приговоре»

Стилист Александр Рогов на официальном сайте «Модного приговора» поблагодарил фанатов за поддержку на фоне назначения ведущим шоу.

«Для меня как для телеведущего это шоу было верхней планкой. Честно признаюсь, я даже не мечтал получить предложение стать ведущим. И если бы такое случилось еще пару лет назад, я бы, наверное, не собрал бы себя на такую амбициозную задачу», — написал Рогов.

Блогер признался, что чувствовал себя комфортно на съемках программы, так как считает себя профессионалом в сфере стиля и телевидения. Рогов подчеркнул, что не планировал подражать своим коллегам. По словам стилиста, на съемках ему искренне хотелось подойти и утереть слезы плачущей героине.

«Для меня ценно и крайне важно знать, что зрители готовы на месте ведущего «Модного приговора» видеть Александра Рогова, простого парня из поселка Рассвет Тульской области. И я благодарен каждому, кто отдал за меня свой голос. Я вас не подведу», — резюмировал телеведущий.

Ранее Васильев счел стилиста Рогова подходящим на роль ведущего «Модного приговора».