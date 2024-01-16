Историк моды Васильев оценил назначение стилиста Рогова ведущим «Модного приговора»

У стилиста Александра Рогова есть нужные для ведущего программы «Модный приговор» профессионализм и обаяние. Об этом «Газете.Ru» заявил историк моды и экс-ведущий телепередачи Александр Васильев. По его словам, ради новой работы Рогову придется отказаться от своей программы на СТС, однако он надеется, что Первый канал «соблазнит» стилиста гонораром.

«Я уверен, что Александр Рогов обладает харизмой, профессионализмом и обаянием, необходимых для ведения программы «Модный приговор». Очевидно, и для него выбор не прост — ему придется отказаться от собственной программы на другом канале, кажется СТС, но, надеюсь, Первый канал соблазнит его гонораром и значимостью! От себя лично желаю всем участникам этого проекта успеха и процветания, верю в профессионализм команды, режиссеров, продюсеров, стилистов, операторов и звуковиков. Великолепная Эвелина Хромченко не пропустила ни одной программы со дня ее основания, она гарант качества и близости к миру мировой моды. Что касается защитников — пока выбор не сделан, но это дело времени. Мне лично понравился голос и дикция Игоря Верника, этот прекрасный актер также справился с ролью Судьи, которую я исполнял более 13 лет», — сказал он.

В декабре прошлого года стало известно, что передача «Модный приговор», которую изъяли из сетки вещания Первого канала в феврале 2022 года, вернется в эфир. Тогда вещатель уточнял, что кресло Обвинителя продолжит занимать Эвелина Хромченко, а за вакантные места Судьи и Защитника развернется борьба.

В эфире «Модного приговора» претенденты на роль Судьи (актер Игорь Верник, стилист Александр Рогов, теле- и радиоведущий Александр Анатольевич, стилист Даниил Грачев, теле- и радиоведущий Константин Михайлов) и Защитника (телеведущая Татьяна Геворкян, писательница и блогер Арина Холина, шоумен Антон Лаврентьев, певица Мия Бойка) пробовали завоевать зрительские симпатии. После того, как все кандидаты поучаствовали в ведении шоу, было открыто онлайн-голосование.

16 января Первый канал сообщил, что Александр Рогов победил в голосовании на пост ведущего, набрав 45% голосов. новым ведущим шоу «Модный приговор». На втором месте оказался актер Игорь Верник (18%), на третьем — стилист Даниил Грачев (16%).

Ранее Александр Васильев объяснил свое отсутствие в новом «Модном приговоре».