Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Худрук театра им. Моссовета экстренно госпитализирован

Mash: режиссер Евгений Марчелли попал в больницу в состоянии средней тяжести
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Художественный руководитель Театра им. Моссовета Евгения Марчелли экстренно госпитализирован с гипертоническим кризом в Москве. Об этом сообщает Mash.

По информации Telegram-канала, на данный момент Марчелли находится в больнице в состоянии средней тяжести. Его доставили в клинику на кресле-каталке. Mash также сообщает, что у деятеля культуры «могут быть повреждены внутренние органы».

Другие подробности госпитализации пока неизвестны. По данным Mash, Марчелли страдает от хронической полиартропатии и воспаления суставов и соединительных тканей.

Режиссер Евгений Марчелли был назначен худруком Театра им. Моссовета в сентябре 2020 года. В 2024-м из театра ушел актер Александр Домогаров после 30 лет службы. Причиной стало то, что артист не смог «выстроить конструктивный диалог с новой администрацией театра».

26 января жена Василия Ливанова Елена подтвердила госпитализацию актера. Она рассказала, что артист попал в больницу из-за расстройства кровообращения головного мозга.

Ранее сообщалось, что Рита Дакота взяла аскезу на 2,5 года, чтобы завести ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами