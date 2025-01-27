Худрук театра им. Моссовета экстренно госпитализирован

Художественный руководитель Театра им. Моссовета Евгения Марчелли экстренно госпитализирован с гипертоническим кризом в Москве. Об этом сообщает Mash.

По информации Telegram-канала, на данный момент Марчелли находится в больнице в состоянии средней тяжести. Его доставили в клинику на кресле-каталке. Mash также сообщает, что у деятеля культуры «могут быть повреждены внутренние органы».

Другие подробности госпитализации пока неизвестны. По данным Mash, Марчелли страдает от хронической полиартропатии и воспаления суставов и соединительных тканей.

Режиссер Евгений Марчелли был назначен худруком Театра им. Моссовета в сентябре 2020 года. В 2024-м из театра ушел актер Александр Домогаров после 30 лет службы. Причиной стало то, что артист не смог «выстроить конструктивный диалог с новой администрацией театра».

26 января жена Василия Ливанова Елена подтвердила госпитализацию актера. Она рассказала, что артист попал в больницу из-за расстройства кровообращения головного мозга.

Ранее сообщалось, что Рита Дакота взяла аскезу на 2,5 года, чтобы завести ребенка.