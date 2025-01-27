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Автор трека «Сигма-бой» о проверке из-за сексуализации детей: «Есть в этом что-то странное»

Композитор Чертищев назвал странным донос активистов о сексуализации детей
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badsee_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Автор песни «Сигма-бой» Михаил Чертищев призвал проверить общественную организацию «Сорок Сороков» на фоне их обращения в Генпрокуратуру из-за танцев в клипе. Его слова передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Накануне СМИ сообщили, что активисты обратились в Генпрокуратуру с требованием проверить клип «Сигма-бой» на предмет сексуализации детей. Они предположили, что ведомство может выявить подобное нарушение в танцах несовершеннолетних исполнительниц песни.

«Кажется, будто стоит проверить как раз эту организацию, потому что они рассматривают танцы подростков под таким углом. Есть в этом что-то странное…» — заявил Чертищев.

Композитор отметил, что все герои клипа одеты, а также в нем не мелькали открытые торсы детей.

«Мы всегда пристально следим за этим. И сами считаем, что не стоит оголять подростков. У нас такие морально-нравственные убеждения», — подчеркнул автор песни.

Чертищев также уверил, что не закладывал в композицию «Сигма-бой» политических контект. По его словам, команда просто хотела сделать «классную цепляющую песню про взаимодействие между парнями и девчонками, чтобы она была актуальна для подростков».

Недавно член Европарламента от партии «Вольт Европа» Нэла Риль во время заседания раскритиковала хит «Сигма-бой». Она назвала тему песни «вирусным русским тропом, используемым в социальных сетях и передающим патриархальные и пророссийские взгляды на мир». По мнению Риль, хит нацелен на молодых украинцев.

Ранее сообщалось, что в движении «Сорок сороков» назвали песню «Сигма Бой» развращающей детей.

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