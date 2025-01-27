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«Как взрослые дамы легкого поведения»: активисты объяснили жалобу на «Сигма Бой»

В движении «Сорок сороков» назвали песню «Сигма Бой» развращающей детей
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Музыка. Детское радио/YouTube

Активисты из-за движения «Сорок сороков» объяснили, почему пожаловались в Генпрокуратуру на песню «Сигма Бой». Их цитирует издание «Подъем».

По словам общественников, они выступают против сексуализации детей.

«Сигма Бой» — это лишь один из маркеров такой информации, но сюда также можно отнести детские конкурсы красоты, детские показы мод, соцсеть «Лайк», где очень много педофилов, и так далее, то есть речь идет о целом пласте информации», — объяснили православные активисты, утверждая, что не хотят давить на юных исполнительниц, выполняющих требования продюсеров.

Они назвали сам хит вульгарным и развращающим детей.

«Когда они выходят на сцену с телодвижениями бедрами как у взрослых дам легкого поведения, это представляет собой информацию, направленную на сексуализацию детей. Песня также достаточно романтического откровенного содержания, которое тоже не свойственно несовершеннолетним детям 12−13 летнего возраста», — уверены активисты.

Немецкий политик, член Европарламента от партии «Вольт Европа» Нэла Риль во время заседания в декабре 2024 года раскритиковала «Сигма Бой», назвав тему песни «вирусным русским тропом, используемым в социальных сетях и передающим патриархальные и пророссийские взгляды на мир». По мнению Риль, хит нацелен на молодых украинцев.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал «Сигма Бой» «мягкой силой» России.

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