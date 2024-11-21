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Рите Дакоте сделали операцию в Стамбуле

Певица Рита Дакота сообщила, что ей сделали операцию на желудке

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ritadakota/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Рита Дакота сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ей сделали операцию на желудке.

Операция прошла в день рождения мужа артистки Федора Белогая – 19 ноября. Артисты приехали в Стамбул, чтобы пройти полное медицинское обследование. Дакота и ее супруг хотят проверить состояние своего здоровья перед тем, как заводить детей.

«Это не шутка. Реально оперировали меня вместо праздника…» — рассказала певица.

Белогай объяснил, что у Дакоты с детства сформировался клапан на желудке меньше, чем нужно. Из-за этого у артистки возникали серьезные проблемы со здоровьем и пищеварением.

«Все врачи во всем мире сказали, что это невозможно исправить, нужно терпеть. Из-за того, что клапан до конца не закрывается, желчная кислота или желудочный сок куда-то попадают, это раздражает. Получается небольшой постоянный химический ожог», — заявил Белогай.

Рита Дакота вышла замуж за клипмейкера Федора Белогая в мае 2023 года. Они расписались в московском МФЦ. Певица и клипмейкер приехали на роспись на самокатах. Артистка и ее муж отказались от традиционных нарядов на свадьбу. Певица надела спортивный костюм и фату на праздник. В августе пара улетела в Грузию, где обвенчалась в православном храме.

Дакота также воспитывает дочь Мию от первого брака с певцом Владом Соколовским. Артисты развелись в 2018 году.

Ранее жена Соколовского пожаловалась на реабилитацию после пластики.

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