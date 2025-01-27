Ремейк «Холопа» возглавил российский кинопрокат в выходные

Фильм «Холоп: Великолепный век» стал лидером кинопроката в России в выходные

Фильм «Холоп: Великолепный век» возглавил кинопрокат в России в выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 23 по 26 января.

По информации портала, за прошедшие выходные картина собрала 108,4 млн рублей. На второй строчке расположился фильм «Василий», чьи сборы составили 103,2 млн рублей. Замкнула тройку лидеров картина «Финист. Первый богатырь» — 91,3 млн рублей.

«Холоп: Великолепный век» — турецкий ремейк российского фильма «Холоп». Картина рассказывает о перевоспитании избалованного наследника из Стамбула, который попадает в османский город XVI века.

В главной роли снялся Керем Бюрсин, известный российскому зрителю по сериалу «Постучись в мою дверь». Звезды турецкого кино, добрый юмор, костюмы и декорации в стиле «Великолепного века» — все это заставило зрителей с нетерпением ждать «Холопа» из Турции. Что же известно о фильме и каким он получился — в материале «Газеты.Ru».

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