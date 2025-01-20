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Российские сказки обошли в прокате эротический триллер с Николь Кидман

«Финист. Первый богатырь» собрал 151,9 млн рублей и возглавил прокат в России
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Yellow, Black & White

Во главе кинопроката в России в прошедшие выходные второй раз подряд оказался фэнтезийно-приключенческий фильм «Финист. Первый богатырь» (собравший 151,9 млн руб.) о самом удалом богатыре Белогорья. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за 16-19 января.

На второй строчке рейтинга по-прежнему находится российская картина «Волшебник изумрудного города: дорога из желтого кирпича» с 133,8 млн руб. В ленте девочка Элли в компании Страшилы, Железного Дровосека и Трусливого Льва отправляется на поиски Волшебника, который поможет их желаниям осуществиться.

Третье место досталось новинке — американскому эротическому триллеру, в котором героиня Николь Кидман заводит роман со своим гораздо более молодым стажером. Фильм собрал в прокате 76,8 млн руб. В рецензии на ленту «Газета.Ru» рассказывала, что спустя 25 лет после выхода триллера Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами» Кидман наконец выпал шанс отыграться. Ответ получился достойный, пускай и с небольшими оговорками.

Ранее Юру Борисова номинировали на главную кинопремию Британии за «Анору».

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