Смольянинов едва не подрался с россиянином в Берлине

Россиянин обматерил актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) перед матчем между сборными Испании и Англии в финале Евро-2024 и назвал его «фуфлыжником, который визжит против России». Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Захотелось высказать ему то, что накопилось. Сожалею только о том, что не сделал это более артистично», — заявил каналу автор ролика.

Мужчина посетовал, что не плюнул артисту в лицо с фразой: «А это тебе от России!». По словам российского болельщика, Смольянинов это заслужил, поскольку «предал» страну.

Инцидент произошел в Берлине. К Смольянинову подошел российский фанат и начал нелестно высказываться против актера, а тот, в свою очередь, взялся ему отвечать. В один момент Смольянинов вспылил и попытался накинуться на кричащего болельщика, однако его удержали несколько человек, среди которых был известный спортивный блогер и футболист Красава (настоящее имя — Евгений Савин).

Минюст внес Смольянинова в реестр иноагентов в январе 2023 года, а в мае текущего года его имя было включено в список террористов и экстремистов.

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