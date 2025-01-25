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Памела Андерсон вырастила кровавый апельсин, удобрив его своей плацентой

Актриса Андерсон вырастила на плаценте дерево, но оно сгорело в пожаре
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Francois Mori/AP

Американская актриса и модель Памела Андерсон в преддверии выхода своего нового фильма «Шоугерл» дала интервью предпринимательнице Марте Стюарт. Материал опубликовало издание Elle.

57-летняя звезда призналась, что когда в 1996 и 1997 году у нее рождались сыновья, она удобряла своей плацентой дерево кровавого апельсина.

Андерсон удалось вырастить апельсиновое дерево, но оно сгорело вместе с домом во время одного из недавних пожаров в Калифорнии.

«У меня так много друзей, которые потеряли дома. Полный апокалипсис. Я знаю много людей, работающих с животными, поэтому стараюсь помочь хозяевам воссоединиться со своими питомцами. Восточное побережье зовет меня», — говорит актриса.

Также Памела Андерсон рассказала Марте Стюарт о том, как отреагировала на то, что «Оскар» проигнорировал «Шоугерл».

Ранее инсайдеры сообщили, что актриса Анджелина Джоли «впала в отчаяние» из-за отсутствия своей номинации на «Оскаре-2025» за роль в фильме «Мария».

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