Анджелина Джоли впала в отчаяние из-за провала на «Оскаре»: «Никто не хочет идти против Брэда»

Актриса Анджелина Джоли «впала в отчаяние» из-за отсутствия своей номинации на «Оскаре-2025» за роль в фильме «Мария». Об этом сообщает Daily Mail.

«Это просто показывает, что Голливуд — это команда Брэда. Никто не собирался идти против Брэда и отдавать голос Анджелине. Люди любят Брэда», — сообщил инсайдер.

Daily Mail утверждает, что Джоли очень расстроена тем, что ее роль в фильме «Мария» была проигнорирована американской кинопремией. Знаменитость вложила в нее «всю душу» и «отчаянно хотела получить номинацию».

Другой источник сообщил изданию, что получившую «Оскар» 25 лет назад Джоли не стали выдвигать на премию, поскольку в этом сезоне «в игру вступила социальная политика». Академия решила дать больше номинаций новичкам, а не победителям прошлых лет. Инсайдер напомнил, что Николь Кидман тоже не получила номинацию на «Оскар» за роль в фильме «Плохая девочка».

Премьера фильма Пабло Ларраина «Мария» состоялась в 2024 году. По сюжету оперная дива Мария Каллас живет в роскошной квартире в Париже с двумя собаками, кухаркой и дворецким и вспоминает о своем прошлом.

Ранее сообщалось, что Юра Борисов отреагировал на свою номинацию на «Оскар».