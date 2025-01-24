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«Победа в работе»: Памела Андерсон о том, как «Оскар» проигнорировал «Шоугерл»

Актриса Андерсон не расстроилась из-за отсутствия номинации на «Оскар» за «Шоугерл»
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Digital Ignition Entertainment

Актриса и модель Памела Андерсон в новом интервью предпринимательнице Марте Стюарт для Elle рассказала о том, как «Оскар» проигнорировал ее роль в фильме «Шоугел» и как она на это отреагировала.

По словам Андерсон, она не расстроилась, потому что и представить себе не могла, что ее номинируют на премию Американской академии киноискусств.

«Я получила номинацию на премию Гильдии киноактеров, и это действительно здорово. Все так неожиданно и захватывающе. Я всегда говорю, что победа в работе. Я занималась тем, что действительно люблю, и должна была делать это для души», — объясняет 57-летняя артистка.

Памела Андерсон добавила, что интуитивно понимала, как играть стареющую танцовщицу из Лас-Вегаса.

«Я в первый раз испытала что-то подобное, потому что никто не давал мне играть таких замечательных персонажей, такой сценарий. Я просто подумала: «Вау», — делится она.

Фильм Джиа Копполы «Шоугерл» выйдет в российский прокат в марте 2025 года.

Ранее инсайдеры сообщили, что актриса Анджелина Джоли «впала в отчаяние» из-за отсутствия своей номинации на «Оскаре-2025» за роль в фильме «Мария».

Ранее сообщалось, что Юра Борисов отреагировал на свою номинацию на «Оскар».

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