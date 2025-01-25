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В Белоруссии запретили книги Паланика, Янагихары и «ГУЛАГ» Энн Эпплбаум

В Белоруссии запретили 30 книг, которые могут навредить нацинтересам
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Министерство информации Белоруссии расширило список запрещенных к распространению в республике книг, добавив в перечень еще 30 позиций.

По мнению ведомства, эти печатные издания могут «нанести вред национальным интересам». Если министерство обнаружит указанные книги в продаже, действие свидетельства о госрегистрации в качестве распространителя печатных изданий будет прекращено.

В перечень запрещенных книг были в том числе были добавлены «До самого рая» и «Маленькая жизнь» Ханьи Янагихары, «ГУЛАГ» Энн Эпплбаум, «Лишь» Эндрю Шона Грира, «Назови меня своим именем» Андре Асимана, «Семь мужей Эвелин Хьюго» Тейлор Дженкинс Рейд, «Колыбельная» Чака Паланика, «Ночная сучка» Йодер Рейчел и «Особое мясо» Агустины Бастеррики. Первую часть списка из 35 позиций белорусский мининформ опубликовал в ноябре 2024-го.

В середине января в Белоруссии запретили распространение книги «Сказки» Александра Пушкина, предназначенной для детей младшего школьного возраста.

Ранее от Зеленского потребовали запретить ввоз на Украину российских книг.

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