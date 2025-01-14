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В Белоруссии запретили книгу сказок Пушкина

В Белоруссии книгу сказок Пушкина признали опасной из-за пробелов между словами
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Телеграм-канал «Безопасность и качество»

В Белоруссии запретили распространение книги «Сказки» Александра Пушкина, предназначенной для детей младшего школьного возраста. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Госстандарта страны.

Экспертиза выявила, что продукция торговой марки «Умка» серии «Золотая классика» не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» по безопасности издательской (книжной и журнальной) продукции.

Специалисты обнаружили, что в книге неправильный пробел между словами — в книгах для детей дошкольного и младшего школьного возраста он должен быть равен кеглю шрифта и в этой книге составлять 6,016 мм. Однако пробел в «Сказках» равнялся только 1,8 мм.

В ноябре детский писатель Усачев призвал не избегать жестокости в сказках.

Ранее аналитики назвали самые популярные детские книги в России.

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