В Белоруссии запретили книгу сказок Пушкина

В Белоруссии запретили распространение книги «Сказки» Александра Пушкина, предназначенной для детей младшего школьного возраста. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Госстандарта страны.

Экспертиза выявила, что продукция торговой марки «Умка» серии «Золотая классика» не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» по безопасности издательской (книжной и журнальной) продукции.

Специалисты обнаружили, что в книге неправильный пробел между словами — в книгах для детей дошкольного и младшего школьного возраста он должен быть равен кеглю шрифта и в этой книге составлять 6,016 мм. Однако пробел в «Сказках» равнялся только 1,8 мм.

В ноябре детский писатель Усачев призвал не избегать жестокости в сказках.

Ранее аналитики назвали самые популярные детские книги в России.