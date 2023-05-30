От Зеленского потребовали запретить ввоз на Украину российских книг

Петиция с требованием к президенту Украины Владимиру Зеленскому запретить ввоза и распространение в стране российской издательской продукции набрала нужное количество голосов. Как сообщает ТАСС, петиция собрала 25 453 голоса при 25 тысячах необходимых.

Составитель петиции указал на то, что Верховная рада приняла закон об установлении ограничений на ввоз и распространение издательской продукции России и Белоруссии еще 19 июня 2022 года, после чего его отправили на подпись главе государства. На данный момент закон о запрете ввоза книг пока так и не подписан, и книги продаются на Украине, по мнению автора петиции, «подрывая информационную безопасность государства и экономические основы украинского книгоиздания».

С 2014 года на Украине запрещают ко ввозу некоторые российские книги. Всего в 2021 году 73 издания из РФ не смогли попасть на территорию Украины якобы из-за пропаганды коммунизма и его символики, 56 книг запретили, потому что их содержание было якобы направлено на ликвидацию независимости Украины.

Ранее сообщалось, что библиотеки Черниговской области Украины списали тысячи книг на русском языке.