Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

От Зеленского потребовали запретить ввоз на Украину российских книг

Петиция с требованием запретить ввоз книг из РФ в Украину набрала нужные голоса

close
100%
Lisi Niesner/Reuters

Петиция с требованием к президенту Украины Владимиру Зеленскому запретить ввоза и распространение в стране российской издательской продукции набрала нужное количество голосов. Как сообщает ТАСС, петиция собрала 25 453 голоса при 25 тысячах необходимых.

Составитель петиции указал на то, что Верховная рада приняла закон об установлении ограничений на ввоз и распространение издательской продукции России и Белоруссии еще 19 июня 2022 года, после чего его отправили на подпись главе государства. На данный момент закон о запрете ввоза книг пока так и не подписан, и книги продаются на Украине, по мнению автора петиции, «подрывая информационную безопасность государства и экономические основы украинского книгоиздания».

С 2014 года на Украине запрещают ко ввозу некоторые российские книги. Всего в 2021 году 73 издания из РФ не смогли попасть на территорию Украины якобы из-за пропаганды коммунизма и его символики, 56 книг запретили, потому что их содержание было якобы направлено на ликвидацию независимости Украины.

Ранее сообщалось, что библиотеки Черниговской области Украины списали тысячи книг на русском языке.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях