«Гена Букин» рассказал о своей главной проблеме

Актер Логинов: больше всего меня заботят здоровые отношения в семье

Актер Виктор Логинов, известный по роли в комедийных сериалах «Счастливы вместе» и «Букины», рассказал о том, что считает своей главной проблемой. Его цитирует aif.ru.

«Поддержание здоровых отношений в семье, в первую очередь среди моих детей (а у меня их четверо, один внук уже даже есть), — вот что сейчас для меня главная забота», — сказал он.

Кроме того, Логинов рассказал, что из-за роли Гены Букина ему не дают играть военных.

Виктор Логинов также известен по ролям в сериалах «Морозко», «Почка», «И снова здравствуйте». С 2024 года Логинов играет в Театре на Малой Ордынке.

Накануне стало известно, что Букины вернутся в старую квартиру во втором сезоне семейной комедии.

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