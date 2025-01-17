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«Не можем сделать Гену Букина генералом»: Виктор Логинов о проблемах с ролями

Актер Логинов заявил, что из-за роли Гены Букина ему не дают играть военных
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ТВ-3

Актер Виктор Логинов, известный по роли Гены Букина в комедийном сериале «Счастливы вместе», рассказал о проблемах с ролями. Его цитируетAif.ru.

По словам Логинова, он бы хотел сыграть в военном кино — и в положительном, и в отрицательном образе.

«А режиссеры и телепродюсеры отвечают: «Мы не можем сделать Гену Букина генералом или полковником, или хотя бы капитаном. Даже солдатом не можем». Хотя почему нет, я готов, я открыт к предложениям», — размышляет он.

При этом, пообещал Логинов, весной 2025 года должен выйти полнометражный фильм, в котором он сыграет отрицательного персонажа, и после выхода которого надеется на новые предложения.

Однако актер подчеркивает, что благодарен персонажу Гене Букину.

«Если бы не Гена, в моей жизни много чего не случилось бы. Это стартовая площадка, мой входной билет к киноиндустрию», — говорит он.

Накануне Виктор Логинов вспомнил о ссоре с Вайкуле на украинском ТВ.

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