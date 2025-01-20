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Букины вернутся в старую квартиру во втором сезоне семейной комедии

Актер Логинов заявил, что Букины станут лиричными в новом сезоне сериала
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Семья Букиных вернется в старую квартиру во втором сезоне одноименного сериала на ТНТ. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала.

Канал вместе с компанией «ПЕНЗФИЛЬММАШ» («Полупановы», «Выжить в Дубае», «Зема») начали съемки продолжения ситкома «Счастливы вместе» о продавце обуви из Екатеринбурга и его семье. Одним из главных сюрпризов проекта станет возвращение легендарной двухэтажной квартиры Букиных, а также их соседа Толика (Павел Савинков).

По сюжету Букины покидают дом и возвращаются в квартиру, однако сами они изменились — Гена Букин задумывается о здоровье, Даша открывает в себе новые таланты, а Рома готовится стать отцом.

«Снова быть Геной Букиным — это как надеть любимые старые кеды: удобно, привычно, но при этом есть ощущение чего-то нового. Возвращение в этот проект — словно встреча со старыми друзьями, с которыми ты прошел долгий путь, но теперь у каждого из нас появились новые истории, новые переживания и опыт», — говорит исполнитель главной роли Виктор Логинов, обещающий, что в новом сезоны Букины станут лиричными.

В свою очередь, исполнительница роли Даши Наталья Бочкарева также рада вернуться в легендарную квартиру со съемочной командой «Счастливы вместе».

«Это просто машина времени! От второго сезона зрителям точно стоит ждать море позитива! Потому что мы на площадке каждый день заряжаемся им и радуемся, как дети», — говорит она.

Накануне сообщалось, что костюмная комедия «Купцы и дети» с актерами Пореченковым и Табаковым выйдет на ТВ.

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