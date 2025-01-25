Исполнительница хита «Матушка-земля» отменила концерт в Нижнем Новгороде

Исполнительница хита 2024 года «Матушка земля» Татьяна Куртукова отменила выступление в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает сайт NewsNN.ru.

Выступление должно было состояться в ДК «Газ» 13 марта 2025 года.

Куртукова должна была спеть в городе 14 октября 2024, но перенесла концерт. Сейчас выступление не перенесено, а отменено совсем, деньги за билеты нижегородцы смогут вернуть там, где их покупали.

Накануне Французская Лига 1 на своей странице в социальной сети X опубликовала видеозапись с подборкой сэйвов аргентинского вратаря «Марселя» Херонимо Рульи под песню «Матушка-земля» в исполнении Татьяны Куртуковой. Затем стало известно, что хит российской певицы стали включать в ресторанах французского горнолыжного курорта Куршевель. Об этом сообщил Telegram-канал «Антиглянец».

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