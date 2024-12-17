Французская Лига опубликовала видео под русскую песню «Матушка-земля»

Французская Лига 1 на своей странице в социальной сети X опубликовала видеозапись с подборкой сэйвов аргентинского вратаря «Марселя» Херонимо Рульи под песню «Матушка-земля» в исполнении российской певицы Татьяны Куртуковой.

В записи звучат такие фразы, как «Святая Русь», «белая березонька» и «полевых цветов веночек».

Аргентинский голкипер перешел во французский клуб летом 2024 года. Вместе со сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира в 2022 году, хотя не сыграл на турнире ни в одном из поединков.

«Марсель» в чемпионате Франции после 15-ти сыгранных туров идет на второй позиции, набрав 30 баллов. Такое же количество очков у идущего третьим «Монако». Лидирует парижский «ПСЖ», набравший 37 баллов.

До этого итальянская «Аталанта» в своих соцсетях опубликовала видеозапись с российской песней 12-летних девочек, отмечая победу в матче Серии А над «Кальяри». На видео танцует утка под песню со словами «Сигма-сигма бой, каждая девчонка хочет танцевать с тобой». В конце октября 2024 года «Аталанта» анонсировала матч против «Монцы» песней группы «Дюны» «Привет с большого бодуна». На видео появляется курица, которая ведет за собой персонажей популярной игры Roblox.

Ранее были названы две команды, претендующие на победу в РПЛ.