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Хит «Матушка-земля» слушают в Куршевеле

Песню российской певицы Куртуковой стали включать в ресторанах французского курорта Куршевель
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Первый канал

Хит российской певицы Татьяны Куртуковой стали включать в ресторанах французского горнолыжного курорта Куршевель. Об этом сообщил Telegram-канал «Антиглянец».

По словам администратора канала, песню включили в ресторане Cap Horn, который называют старейшим на курорте.

«Нет, вам не кажется: в куршевельском Cap Horn играет «Матушка-земля». После диджей поставил Артура Пирожкова», — поделились в Telegram-канале.

Накануне Французская Лига 1 на своей странице в социальной сети X опубликовала видеозапись с подборкой сэйвов аргентинского вратаря «Марселя» Херонимо Рульи под песню «Матушка-земля» в исполнении Татьяны Куртуковой.

До этого итальянская «Аталанта» в своих соцсетях опубликовала видеозапись с песней 12-летних девочек из России, отмечая победу в матче Серии А над «Кальяри». На видео танцует утка под песню со словами «Сигма-сигма бой, каждая девчонка хочет танцевать с тобой».

Ранее «Матушка-земля» вошла в список самых популярных треков года в России.

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