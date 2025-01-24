«Вечерний Ургант» впервые за три года вернулся в Instagram

На странице передачи «Вечерний Ургант» в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) впервые за почти три года появилась новая публикация. Шоу вернулось в соцсеть с отрывком из выпуска с актером Юрой Борисовым.

«Мы вспомнили пароль», — говорится в подписи к видео.

Выпуск с Борисовым вышел в эфире Первого канала в феврале 2021 года. Борисова ведущий Иван Ургант назвал самым популярным артистом года и напомнил гостю студии о его предыдущем визите на шоу.

Пост появился на странице после того, как стало известно о номинации Юры Борисова на премию Американской киноакадемии «Оскар».

После начала спецоперации России на Украине «Вечерний Ургант» перестал выходить в эфир вместе с рядом других развлекательных передач. Ведущий и программа не вернулись на канал, однако официальных сообщений об увольнении Урганта с федерального телевидения не было.

Накануне появилась информация, что Иван Ургант зарабатывает 6,8 млн рублей за свое четырехчасовое выступление на частном мероприятии. По данным СМИ, телеведущий предоставляет скидку тем, кто желает расплатиться иностранной валютой. Сам Ургант опровергать или подтверждать эти сообщения не стал.

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