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Иван Ургант не стал опровергать информацию о своем многомиллионном гонораре

Комик Ургант заявил, что не читал новость о своем гонораре почти в 7 млн рублей
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Иван Ургант/Telegram

Телеведущий Иван Ургант признался в беседе с «Абзацем», что не успел ознакомиться с новостью о своем многомиллионном гонораре за частные выступления.

Ургант не стал ни опровергать, ни подтверждать появившуюся информацию, утверждает издание.

«Пока еще сам не читал. Зачем вам нужно мое подтверждение или опровержение?» — заявил шоумен журналистам.

Накануне появилась информация, что Иван Ургант зарабатывает 6,8 млн рублей за свое четырехчасовое выступление на частном мероприятии. По данным СМИ, телеведущий предоставляет скидку тем, кто желает расплатиться иностранной валютой.

В марте 2024 года Иван Ургант сообщал о своем возвращении в кино с фильмом «Во сне ты горько плакал». Это могло стать первым появлением комика на телеэкранах с февраля 2022 года, но картине «Во сне ты горько плакал» не выдали прокатное удостоверение.

Передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир Первого канала в феврале 2022 года. Причиной стало изменение эфирной сетки, последовавшая за началом специальной военной операции России на Украине.

Ранее сообщалось, что юморист Петросян сообщил о планах совершить новый прыжок в творчестве.

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