Раскрыт гонорар Ивана Урганта

Музыкант, комик и телеведущий Иван Ургант зарабатывает 6,8 миллиона рублей с частного выступления. Об этом сообщает издание «Абзац».

За такую сумму Ургант проведет четырехчасовую программу. По данным издания, для клиентов, желающих расплатиться иностранной валютой, — скидка. Артист готов выступить за €65 тысяч (около 6,7 миллиона рублей по текущему курсу. – «Газета.Ru»).

В райдере Ургант просил обеспечить его услугами визажиста и трансфером до площадки. Также там прописано обязательное наличие звукового оборудования на площадке. В гримерке должны быть легкие напитки и стандартные закуски, алкоголь в райдере исключен.

В марте 2024 года Иван Ургант сообщал о своем возвращении в кино с фильмом «Во сне ты горько плакал». Это могло стать первым появлением комика на телеэкранах с февраля 2022 года. Картине «Во сне ты горько плакал» не выдали прокатное удостоверение.

В феврале 2022 года передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир Первого канала в связи с изменением эфирной сетки, последовавшим за началом специальной военной операции России на Украине. Позже телеканал опроверг информацию об увольнении телеведущего.

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