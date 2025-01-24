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Директор музея Лермонтова назвала условие расследования дуэли поэта

Директор музея Лермонтова Сафарова: для расследования дуэли поэта нет документов
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Павел Балабанов/РИА Новости

Директор музея поэта Михаила Лермонтова Ирина Сафарова назвала условие, при котором расследование дуэли литератора может быть возможно. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, для расследования дуэли Лермонтова нужны новые документы и материалы, а их нет. Сафарова отмечает, что тема дуэли действительно не изучена во многих аспектах, однако никаких новых документов по этой теме в последнее время не появлялось, а старые уже изучены.

С обращением в СК по поводу необходимости расследования обратился депутат Николай Бурляев.

«Убедительно прошу Вас о проведении современного, честного, непредвзятого расследования с использованием современных технологий, имеющихся в распоряжении Следственного комитета России», — обратился он к Александру Бастрыкину.

В беседе с «Газетой.Ru» парламентарий рассказал, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался документами и пообещал принять это дело к расследованию.

Ранее композитора «Дюны» пригласили написать новый гимн Саудовской Аравии.

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