В Госдуме заявили, что Пушкина и Лермонтова могли убить русофобы

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался документами о гибели российского поэта Михаила Лермонтова и пообещал принять это дело к расследованию. Об этом «Газете.Ru» сообщил депутат Госдумы и народный артист России Николай Бурляев, который обратился в СК с просьбой расследовать смерть поэта. По его мнению, наступило «исторически оправданное время».

«4 ноября я посетил председателя Следственного комитета Александра Ивановича Бастрыкина. У нас состоялось часовое общение. Я рассказал, что я об этом думаю, и передал Александру Ивановичу документы, свой депутатский запрос о расследовании гибели Лермонтова и письма от лермонтовского общества, лермонтоведов, от криминалистов, которые расследовали и продолжают это делать, с их схемами, выкладками от потомков рода Лермонтова и обращение в следственный комитет с просьбой расследовать эту тему. Александр Иванович с интересом все выслушал. Сказал, что это очень интересно и Следственный комитет это примет к расследованию», – сказал он.

Депутат считает, что гибель Лермонтова может быть связана со смертью Пушкина – их могли убить «русофобы того времени».

«Все взаимосвязано в исходе жизни двух наших пророков, гениев. Одни и те же лица практически завязаны, русофобы того времени. Надо разбираться. Русофобы были всегда на Руси. <…> То, что это было убийство, мне было понятно еще тогда, когда я делал фильм «Лермонтов». В 1986 году он не вышел на экраны, видимо, отчасти по той причине, что я намекал на тему заговора против Пушкина и против Лермонтова. Это было неприемлемо для тогдашней либеральной и латентно русофобской нашей тенденции. Но пока я делал фильм, я изучал документы, встречался с Леромонтоведами, профессионалами, и уже тогда мне было понятно, что дело здесь нечистое. Расследование убийства Лермонтова было проведено недобросовестно, а может быть, даже и осознанно искажались факты», – сказал Бурляев.

По словам депутата, пуля не могла войти в тело поэта под углом 40°, если это была дуэль. Бурляев видит и другие нестыковки в деле о смерти поэта в 1841 году.

«Разные были версии, предположения, что он был убит, когда еще был на лошади, стреляли снизу вверх или из куста [стрелял] киллер. Версии отвергались официальным лермонтоведением. Проводились опыты криминалистами, отстреливались чучела. Все время топтались мы на месте – официальное лермонтоведение приняло версию дуэли, и невозможно было выйти за рамки этого более 150 летю. <…> Место, где лежал Лермонтов, оно было обильно испачкано кровью. Значит, он не был убит наповал. Сколько он умирал, мы не знаем, поэтому нужно расследование», – отметил он.

22 января РИА Новости сообщило, что Бурляев обратился к главе СК с просьбой с просьбой провести расследование гибели поэта Михаила Лермонтова.

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