Умер актер Сергей Зиновьев

Советский актер Сергей Зиновьев скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщил Вильнюсский старый театр в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«За 44 года службы в театре Сергей Зиновьев исполнил почти 80 ролей, которые создавал с исключительной духовной интеллигентностью. Даже в своих комедиях Сергей Зиновьев стремился найти сердце персонажа, не рассмешить людей, а раскрыть перед зрителем суть комедии», — говорится в сообщении.

Зиновьев ушел из жизни 12 января. Причины смерти не уточняются.

Зиновьев родился 26 декабря 1955 года. В 1980 году будущий актер окончил Литовскую государственную консерваторию, после чего начал работать в Вильнюсском русском драматическом театре (после 2022 года — Вильнюсский старый театр). Он играл в учреждении до конца жизни.

Дебют актера в кинематографе также состоялся в 1980 году. Тогда Зиновьев сыграл одного из друзей главного героя в сериале «Американская трагедия». Также актер сыграл в таких фильмах и сериалах, как «Мера за меру», «В полном одиночестве», «Прокуроры», «Запах страсти» и других.

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