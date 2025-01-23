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В Калининграде откроют филиал Третьяковской галереи

Филиал Третьяковской галереи в Калининграде откроют весной 2025 года
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ВДНХ

В Калининграде запланировано открытие филиала Третьяковской галереи. Об этом сообщила гендиректор Третьяковки Елена Проничева в беседе с РИА Новости.
Проничева призналась, что команда музея ждет открытия филиала в Калининграде и надеется оправдать все надежды. Галерея должна начать свою работу весной 2025 года.

Гендиректор музея также рассказала, что в 2024-м галерею посетили посетили более 2,5 млн человек. Это на треть больше, чем в 2023 году, уточнила она. Самой популярной, по словам Проничевой, стала выставка «Васнецовы. Связь поколений».

В декабре 2024 года картина русского художника Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» вернулась в постоянную экспозицию Третьяковской галереи после реставрации. Над ней работали реставраторы Андрей Голубейко и Александра Орловская.

В 2018 году вандал в состоянии алкогольного опьянения набросился на полотно в Третьяковской галерее. Он ударил по раме, осколки от стекла сильно порезали холст. Тогда эксперты оценили урон в 10 млн руб., а мужчина был приговорен к 2,6 года тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что в «Ленкоме» появятся должности президента и худрука.

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