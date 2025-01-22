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В «Ленкоме» появятся должности президента и худрука

Варшавер займет пост президента «Ленкома», а Панков — худрука
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Ленком Марка Захарова Московский государственный театр/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Московском государственном театре «Ленком Марка Захарова» появятся должности президента и художественного руководителя. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя департамента культуры столицы.

«Варшавер станет президентом театра и продолжит курировать его развитие. Такая практика ранее уже использовалась в кураторстве столичных театров: в Театре сатиры долгое время был президент, которым являлся Александр Ширвиндт», — сказали в депкульте.

В департаменте добавили, что на пост худрука театра назначен заслуженный работник искусств РФ Владимир Панков. При этом должность директора «Ленкома» займет руководитель «Театра на Юго-Западе» Дмитрий Берестов.

15 января актриса Александра Захарова, дочь бывшего художественного руководителя «Ленкома» Марка Захарова, сообщила о своем увольнении из театра. Она назвала удивительной тенденцию «убирать» со сцены артистов, на которых ходит зритель.

Ранее фото Певцова сняли со стены почета «Ленкома Марка Захарова».

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