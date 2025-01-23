Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа самая популярная выставка Третьяковки

Директор Третьяковской галереи Проничева: в 2024 году музей посетили более 2,5 млн человек
close
Depositphotos

Третьяковскую галерею в 2024 году посетили более 2,5 млн человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора музея Елену Проничеву.

Это на треть больше, чем в 2023 году, уточнила она. Самой популярной, по словам Проничевой, стала выставка «Васнецовы. Связь поколений».

Накануне стало известно, что более 1,6 млн россиян посетили музеи в новогодние праздники, чаще всего они посещали Русский музей, Третьяковскую галерею и Эрмитаж.

«С 29 декабря по 8 января федеральные музеи, подведомственные Минкультуры России, посетили 1 639 191 человек — на 567 тысяч больше, чем в прошлом году», — рассказала министр культуры России Ольга Любимова.

Ранее Любимова рассказала, что в 2025 году Всероссийскую акцию «Ночь музеев» посвятят теме «Герои» для сохранения исторической памяти и укрепления духовно-нравственных ценностей в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами