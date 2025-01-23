Названа самая популярная выставка Третьяковки

Директор Третьяковской галереи Проничева: в 2024 году музей посетили более 2,5 млн человек

Третьяковскую галерею в 2024 году посетили более 2,5 млн человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора музея Елену Проничеву.

Это на треть больше, чем в 2023 году, уточнила она. Самой популярной, по словам Проничевой, стала выставка «Васнецовы. Связь поколений».

Накануне стало известно, что более 1,6 млн россиян посетили музеи в новогодние праздники, чаще всего они посещали Русский музей, Третьяковскую галерею и Эрмитаж.

«С 29 декабря по 8 января федеральные музеи, подведомственные Минкультуры России, посетили 1 639 191 человек — на 567 тысяч больше, чем в прошлом году», — рассказала министр культуры России Ольга Любимова.

Ранее Любимова рассказала, что в 2025 году Всероссийскую акцию «Ночь музеев» посвятят теме «Герои» для сохранения исторической памяти и укрепления духовно-нравственных ценностей в России.