Картина «Иван Грозный и сын его Иван» вернулась в Третьяковку

Картина русского художника Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» вернулась в постоянную экспозицию Третьяковской галереи после реставрации. Об этом сообщила в своем Telegram-канале министр культуры России Ольга Любимова.

Восстановленное полотно представили на фокус-выставке, которая показывает этапы реставрации и историю создания полотна. Теперь произведение экспонируется в специально сконструированной климатической антивандальной капсуле.

Для восстановления картины было изготовлено уникальное оборудование. Специалистам удалось не только восполнить потери, но и открыть подлинные цвета, утраченные со временем, отметила министр.

«Благодаря кропотливому труду профессионалов посетители Третьяковской галереи сегодня вновь могут увидеть вживую знаковую картину великого русского художника, обладающую невероятной силой художественного воздействия», — написала Любимова.

В 2018 году вандал в состоянии алкогольного опьянения набросился на полотно Репина в Третьяковской галерее. Он ударил по раме, осколки от стекла сильно порезали холст.

Эксперты оценили урон в 10 млн руб., а мужчина был приговорен к 2,6 года тюремного заключения.

За спасение картины работающие в Третьяковской галерее реставраторы Андрей Голубейко и Александра Орловская в 2022 году были удостоены Государственной премии России в области литературы и искусства.

Ранее в Петербурге открылась выставка картин любимого художника Гитлера и Николая I.