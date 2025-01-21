Джиган раскрыл причину госпитализации

Рэпер Джиган в беседе с Super раскрыл причину госпитализации.

Джиган признался, что ему удалят грыжу. На данный момент певец чувствует себя нормально. Артист уверил, что с ним все хорошо.

20 января исполнитель пожаловался на услуги одной из сетевых клиник. Он показал результаты анализов, в которых сказано, что артисту 66 лет. Певцу 39 лет. Позже с рэпером связались представители клиники. Они заявили, что в ближайшее время с исполнителем свяжутся. Джиган ответил, что с ним никто не списывался уже полдня.

Представители клиники уточнили, что сейчас данные певца исправлены. Рэпер назвал людей из организации «чертами, идиотами и петушками». Он пояснил, что из-за ошибки больницы ему перенесли госпитализацию.

Джиган женат на Оксане Самойловой с 2012 года. Модель и артист воспитывают сына Давида и трех дочерей — Ариелу, Лею и Майю. В феврале 2024-го рэпер рассказал, что планирует с женой завести пятого ребенка.

Ранее Джиган чуть не избил барбера из-за поцелуя с Самойловой.