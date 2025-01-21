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Московский клуб Arma объявил о закрытии

Московский клуб Arma закроет площадку на Шарикоподшипниковской улице в апреле
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7.83hz/CC BY-SA 4.0

Московский техно-клуб Arma (бывший Mutabor) в Telegram-канале сообщил, что закрывает площадку на Шарикоподшипниковской улице в апреле 2025 года.

Перед этим клуб планирует провести два мероприятия. Команда Arma добавила, что планирует продолжить организацию мероприятий, но на сторонних площадках.

В ночь с 20 на 21 декабря 2023 года в клубе «Мутабор» состоялась вечеринка с дресс-кодом «almost naked» («почти обнаженные») Анастасии Ивлеевой, которая вызвала дискуссии в СМИ и социальных сетях. Спустя 2,5 месяца после скандального мероприятия клуб сменил название на Arma.

В ноябре 2024 года в заведении прошел рейд силовиков, в результате которого задержали десятки людей. В пресс-службе МВД России объяснили, что силовики провели рейды в ряде московских клубов в рамках борьбы с пропагандой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Ранее в Петербурге в ходе рейда силовиков на ЛГБТ-вечеринку задержали около 20 человек.

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