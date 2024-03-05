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Название клуба Mutabor «намеренно сотрут из памяти»

Клуб Mutabor переименовали спустя 2,5 месяца после вечеринки Ивлеевой

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Московский клуб Mutabor («Мутабор») переименовали спустя 2,5 месяца после скандальной вечеринки блогерши Насти Ивлеевой. Об этом хозяева площадки сообщили в Telegram-канале заведения.

Они напомнили, что клуб был открыт пять лет назад.

«По ночному небу пробежали блики инсталляций, завибрировали застрявшие во времени индустриальные катакомбы на Дубровке, блеснул нефтью черный бассейн и зажглись цепочки огней в саду. Так появился Mutabor», — вспоминают в канале.

С 5 марта заведение будет называться ARMA — так клуб назывался до переименования в Mutabor.

«Сегодня название-заклинание из сказки Вильгельма Гауфа будет произнесено в последний раз и намеренно стерто из памяти! Последнее превращение происходит на наших глазах», — написали организаторы, добавив, что клуб предстанет «в самом возвышенном образе».

Вечеринка блогерши Насти Ивлеевой с дресс-кодом «almost naked» («почти обнаженные») прошла в ночь с 20 на 21 декабря 2023 года в «Мутаборе» и вызвала дискуссии в СМИ и социальных сетях. После вечеринки многим участвовавшим в ней звездам пришлось столкнуться с негласным бойкотом и принести извинения в социальных сетях.

10 января суд приостановил работу «Мутабора». Решение было принято в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований. Учреждение закрыли на срок 90 дней начиная с 27 декабря 2023 года. После этого суд отказал адвокатам «Мутабора» в разъяснении постановления о закрытии.

Ранее продюсер Сандлер рассказал о жизни Алибасова с новой женой.

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