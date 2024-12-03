Еще семь человек арестовали после рейда по борьбе с пропагандой ЛГБТ

Лефортовский районный суд Москвы арестовал еще семь человек после рейда по борьбе с пропагандой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

По решению суда за нарушение общественного порядка в клубе Arma (бывший «Мутабор») виновными в мелком хулиганстве признаны И. А. Шумбасов, И. С. Самохвалов, Е. А. Матвеев, В. А. Филимонов, Е. Д. Королева, М. К. Хайруллин, В. Кулла.

Суд назначил каждому административное наказание в виде административного ареста. Суд установил, что данные граждане выражали «явное неуважение к обществу, сопровождавшееся нецензурной бранью в общественном месте».

В ночь на 30 ноября появилась информация о рейдах в столичных ночных клубах. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», силовики пришли в заведения Mono и Arma (бывший «Мутабор»), а также в клуб SIMACH.

В клубе Arma, отмечал Telegram-канал Baza, проверки продолжались три часа, в результате были задержаны десятки людей. Большинство посетителей полицейские отправили на медосвидетельствование.

Позднее в пресс-службе МВД России объяснили, что силовики провели рейды в ряде московских клубов в рамках борьбы с пропагандой ЛГБТ.

Ранее были арестованы пятеро посетителей Arma.