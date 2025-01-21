Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин перечислил достоинства Харатьяна

Президент России Путин поздравил актера Харатьяна с 65-летием

Президент России Владимир Путин обратился с поздравлением к актеру Дмитрию Харатьяну. В праздничной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства перечислил достоинства отметившего 65-летие артиста.

«Вы состоялись в кинематографе и на театральной сцене, реализовали себя как эстрадный исполнитель и популярный телеведущий, общественный деятель», — написал президент.

Путин также обратил внимание на то, что Харатьяна знают как талантливого, разнопланового актера, деятельного, увлеченного и очень позитивного человека, наделенного широкими творческими возможностями.

Актер Дмитрий Харатьян родился 21 января 1960 года в городе Алмалык в Узбекской ССР. Его первым появлением на экране стал фильм Владимира Меньшова «Розыгрыш» 1976 года. В 1978 году его приняли в Высшее театральное училище им. Щепкина. В 1980-х на экраны вышли такие фильмы с его участием, как «Охота на лис» и «Зеленый фургон», а историко-приключенческий фильм «Гардемарины, вперед!» 1987 года обеспечил ему статус настоящей звезды.

Затем последовали яркие роли в фильмах Леонида Гайдая «Частный детектив, или Операция «Кооперация» и «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», закрепившие за Харатьяном репутацию «лица эпохи».

С середины 1990-х Харатьян играл на сценах Театра им. Моссовета, Ленкома, Театра наций, Театра Вахтангова и других.

К 65-летию Дмитрия Харатьяна «Газета.Ru» рассказала о его лучших ролях в кино и личной жизни

Ранее сообщалось, что к 65-летию Дмитрия Харатьяна устроят марафон на ТВ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами