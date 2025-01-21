Путин перечислил достоинства Харатьяна

Президент России Владимир Путин обратился с поздравлением к актеру Дмитрию Харатьяну. В праздничной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства перечислил достоинства отметившего 65-летие артиста.

«Вы состоялись в кинематографе и на театральной сцене, реализовали себя как эстрадный исполнитель и популярный телеведущий, общественный деятель», — написал президент.

Путин также обратил внимание на то, что Харатьяна знают как талантливого, разнопланового актера, деятельного, увлеченного и очень позитивного человека, наделенного широкими творческими возможностями.

Актер Дмитрий Харатьян родился 21 января 1960 года в городе Алмалык в Узбекской ССР. Его первым появлением на экране стал фильм Владимира Меньшова «Розыгрыш» 1976 года. В 1978 году его приняли в Высшее театральное училище им. Щепкина. В 1980-х на экраны вышли такие фильмы с его участием, как «Охота на лис» и «Зеленый фургон», а историко-приключенческий фильм «Гардемарины, вперед!» 1987 года обеспечил ему статус настоящей звезды.

Затем последовали яркие роли в фильмах Леонида Гайдая «Частный детектив, или Операция «Кооперация» и «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», закрепившие за Харатьяном репутацию «лица эпохи».

С середины 1990-х Харатьян играл на сценах Театра им. Моссовета, Ленкома, Театра наций, Театра Вахтангова и других.

К 65-летию Дмитрия Харатьяна «Газета.Ru» рассказала о его лучших ролях в кино и личной жизни

Ранее сообщалось, что к 65-летию Дмитрия Харатьяна устроят марафон на ТВ.