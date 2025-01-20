К 65-летию Дмитрия Харатьяна устроят марафон на ТВ

В России устроят марафон фильмов с участием Дмитрия Харатьяна к 65-летию актера

На телеканале «Мосфильм. Золотая коллекция» состоится марафон фильмов с участием Дмитрия Харатьяна, посвященный 65-летию народного артиста РФ. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала.

Марафон начнется 21 января в 10:35 с показа специального проекта «Мосфильм. Золотой век», в котором Харатьян выступит в роли ведущего. Артист расскажет зрителю о тонкостях работы в киностудии — о том, как создавались музыкальные кинохиты, сколько экспонатов в Доме костюма и прочем.

Продолжит марафон в 12:40 комедия Леонида Гайдая «Частный детектив, или Операция «Кооперация», которая стала первой работой Харатьяна с известным режиссером. В 14:25 зрители увидят дебютную работу актера в кино — картину «Розыгрыш» Владимира Меньшова.

Сразу после, в 16:05, начнется фильм «Охота на лис», в котором Харатьян сыграл подростка, совершившего преступление, но избежавшего тюрьмы. Один из самых известных фильмов в карьере артиста «Гардемарины, вперед!» покажут в 19:40, а в 1:00 — «Виват, гардемарины!».

Завершится марафон в 3:10 показом картины «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры 30 лет спустя», в которой российский актер исполнил сразу две роли — короля Людовика XIV и его брата-близнеца, заточенного в тюрьме.

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