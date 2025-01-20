Клуб Arma может закрыться весной 2025 года

Столичный клуб Arma (бывший «Мутабор») закроется весной 2025 года. Об этом сообщает «Большой город» со ссылкой сразу на несколько источников.

Представители Arma, подчеркивает издание, отказались комментировать эту информацию. В беседе с «Афишей Daily» в клубе подчеркнули, что официальное заявление от Arma сделают в ближайшее время.

По информации СМИ, сейчас команда клуба по-прежнему занимается подготовкой фестиваля Outline, который должен пройти в июле 2025 года.

В ночь с 20 на 21 декабря 2023 года в клубе «Мутабор» состоялась вечеринка с дресс-кодом «almost naked» («почти обнаженные») Анастасии Ивлеевой, которая вызвала дискуссии в СМИ и социальных сетях. Спустя 2,5 месяца после скандального мероприятия клуб сменил название на Arma.

В ноябре 2024 года в клубе прошел рейд силовиков, в результате которого задержали десятки людей. В пресс-службе МВД России объяснили, что силовики провели рейды в ряде московских клубов в рамках борьбы с пропагандой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Ранее сообщалось, что в Казани закрыли выставку во время открытия из-за «сатанизма».