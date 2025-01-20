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Клуб Arma может закрыться весной 2025 года

«Большой город»: клуб Arma закроется весной 2025 года
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Столичный клуб Arma (бывший «Мутабор») закроется весной 2025 года. Об этом сообщает «Большой город» со ссылкой сразу на несколько источников.

Представители Arma, подчеркивает издание, отказались комментировать эту информацию. В беседе с «Афишей Daily» в клубе подчеркнули, что официальное заявление от Arma сделают в ближайшее время.

По информации СМИ, сейчас команда клуба по-прежнему занимается подготовкой фестиваля Outline, который должен пройти в июле 2025 года.

В ночь с 20 на 21 декабря 2023 года в клубе «Мутабор» состоялась вечеринка с дресс-кодом «almost naked» («почти обнаженные») Анастасии Ивлеевой, которая вызвала дискуссии в СМИ и социальных сетях. Спустя 2,5 месяца после скандального мероприятия клуб сменил название на Arma.

В ноябре 2024 года в клубе прошел рейд силовиков, в результате которого задержали десятки людей. В пресс-службе МВД России объяснили, что силовики провели рейды в ряде московских клубов в рамках борьбы с пропагандой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Ранее сообщалось, что в Казани закрыли выставку во время открытия из-за «сатанизма».

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