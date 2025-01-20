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В Казани закрыли выставку во время открытия из-за «сатанизма»

Руководитель Галереи Сверхмодерна закрыл выставку художника Ивана Стана из-за сатанизма
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Shutterstock

Галерея искусств Сверхмодерна закрыла выставку художника Ивана Стана «Конечность бесконечности» в Казани. Об этом сообщает Telegram-канал «ВТП | В Татарстане Поймут» со ссылкой на куратора галереи.

По их данным, руководитель галереи не одобрил картины Стана. Издание опубликовало переписку, в которой требуется снять работы. Руководитель заведения заявил, что картины художника — это «какой-то сатанизм». В группе галереи во «ВКонтакте» сказано, что выставка завершена по техническим причинам.

Стан прокомментировал закрытие своей выставки во «Вконтакте». Он подтвердил, что ее «свернули» из-за работ. Творец пошутил, что стал «скандальным художником».

«Забавно, конечно, что так остро восприняли данные картины, увидев там негатив и сатанизм (может подать на них в суд за оскорбление чувств верующих, у меня вообще-то священники в роду, и не один). Ну, опыт и сотрудничество бывает разным. Негативный и позитивный. Спасибо большое Республиканскому музею изобразительных искусств, что адекватно и с уважением отнеслись к моему творчеству, дав провести персональную выставку прошлым летом. И там я не услышал ни одного обвинения в чем-то противоправном, там люди понимают в искусстве», — отметил Стан.

Ранее в Европе открылась выставка российского театрального музея.

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