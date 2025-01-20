Опубликована одна из последних переписок Яниса Тиммы

Друг баскетболиста Яниса Тиммы, предприниматель и блогер Марк Пугачев опубликовал одну из последних переписок приятеля. Личной информацией он поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он показал скриншоты сообщений, которые Тимма писал некоему человеку, помогавшему спортсмену с получением российского гражданства. Переписка датирована 7 декабря — за 10 дней до того, как Тиммы не стало.

«Извини, что пропадал. Есть возможность мне получить русский паспорт?» — писал баскетболист.

Тимма также уточнял, что вид на жительство ему «не очень поможет».

Позже спортсмен писал, что, чтобы решить вопрос, ему надо «разобраться с бумагами от сборной Латвии», и добавлял, что «поднял замес», однако в случае получения паспорта все якобы должно было наладиться.

«Эта переписка была в декабре 2024 года, у Яниса были планы, он хотел сделать себе русский паспорт, почему-то он ему нужен был срочно… Как думаете, зачем? Разве человек делал бы паспорт, если собирался уйти?» — размышляет Пугачев.

Яниса Тиммы не стало 17 декабря 2024 года — в ночь после дня рождения Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с певицей.

В декабре Седокова развелась с Тиммой. Они были женаты с 2020 года. Артистка отмечала, что она хотела расстаться уже давно.

Ранее отец Яниса Тиммы обратился к Екатерине Гордон за помощью.