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Стало известно, где пройдет церемония вручения «Золотой маски» в 2025 году

Машков: церемония вручения «Золотой маски» в 2025 году пройдет в Казани
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Алексей Никольский/РИА Новости

Церемония вручения премии «Золотая маска» в 2025 году пройдет в Казани, в Камаловском театре. Об этом рассказал президент национальной премии, народный артист России Владимир Машков, передает «БИЗНЕС Online».

«Татарстан как триумфатор «Золотой маски» — в прошлом году их было шесть, и вы с абсолютной настойчивостью забираете их, по справедливости. Будет замечательно, когда сюда приедет вся театральная Россия в июне», — сказал он на открытии нового здания театра им. Камала.

По его словам, появление нового творческого пространства стало событием как для Татарстана, так и для всей России. Раис республики Рустам Минниханов выразил благодарность Машкову за оказанное доверие, добавили в сообщении.

В сентябре 2024 года Владимир Машков сообщил, что национальную театральную премию «Золотая маска» ждут изменения. Он не исключил, что могут измениться составы жюри и экспертных советов, а также произойдет переход к оценке спектакля целиком и отказ от частных номинаций. Саму «Маску», возможно, будут вручать театру, а не режиссеру. Также может измениться количество номинаций.

Ранее Машков рассказал о судьбе «Золотой маски» после отмены.

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