Машков рассказал о судьбе «Золотой маски» после отмены

Президент Российской национальной театральной премии «Золотая маска» и одноименного фестиваля, председатель СТД РФ Владимир Машков пообещал, что проведение премии возобновится после отмены. Об этом он сообщил ТАСС.

«Буквально через несколько дней будет секретариат, потом конференция, на которую приедут все представители региональных отделений Союза театральных деятелей. Мы обсудим все новые положения», — уточнил он.

Работа над новым фестивалем, добавил Машков, идет полным ходом. К участию в фестивале, продолжил он, пригласят региональные театры.

Машков напомнил, что год назад фестиваль состоялся несмотря на слухи о нехватке финансирования. При этом в 2024 году фестиваль не проводился.

Российская национальная театральная премия «Золотая маска» учреждена СТД РФ в 1993 году как профессиональная награда за лучшие спектакли театров России, созданные во всех видах театрального искусства. В ноябре 2024 года в СТД планируют принять новое положение о премии и фестивале «Золотая маска».

Накануне Машков не исключил, что могут измениться составы жюри и экспертных советов, а также произойдет переход к оценке спектакля целиком и отказ от частных номинаций. Саму «Маску», возможно, будут вручать театру, а не режиссеру. Также может измениться количество номинаций.

В начале августа сообщалось, что Севастополь может стать региональной или общероссийской столицей «Золотой маски».