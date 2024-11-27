Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Машков рассказал о судьбе «Золотой маски» после отмены

Президент «Золотой маски» Машков заявил, что премию возобновят

close
Алексей Никольский/РИА Новости

Президент Российской национальной театральной премии «Золотая маска» и одноименного фестиваля, председатель СТД РФ Владимир Машков пообещал, что проведение премии возобновится после отмены. Об этом он сообщил ТАСС.

«Буквально через несколько дней будет секретариат, потом конференция, на которую приедут все представители региональных отделений Союза театральных деятелей. Мы обсудим все новые положения», — уточнил он.

Работа над новым фестивалем, добавил Машков, идет полным ходом. К участию в фестивале, продолжил он, пригласят региональные театры.

Машков напомнил, что год назад фестиваль состоялся несмотря на слухи о нехватке финансирования. При этом в 2024 году фестиваль не проводился.

Российская национальная театральная премия «Золотая маска» учреждена СТД РФ в 1993 году как профессиональная награда за лучшие спектакли театров России, созданные во всех видах театрального искусства. В ноябре 2024 года в СТД планируют принять новое положение о премии и фестивале «Золотая маска».

Накануне Машков не исключил, что могут измениться составы жюри и экспертных советов, а также произойдет переход к оценке спектакля целиком и отказ от частных номинаций. Саму «Маску», возможно, будут вручать театру, а не режиссеру. Также может измениться количество номинаций.

В начале августа сообщалось, что Севастополь может стать региональной или общероссийской столицей «Золотой маски».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами